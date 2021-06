Prognosen sind dann am einfachsten, wenn zwischen ihnen und der Eintrittswirklichkeit so gut wie keine Luft mehr ist. Denkt man also die dreieinhalb Monate bis zur Bundestagswahl mal weg, kann es schon sein, dass Armin Laschet sich bis zum Wahlabend erfolgreich aus allen "Schmutzeleien" herausgehalten hat. Und dann den wieder näher am Boden der Tatsachen wandelnden Grünen ein Angebot machen kann. Während die SPD und ihre Abteilung Attacke zwar krachend den Sack, nämlich Jens Spahn, gehauen, aber damit dessen Träger nicht wehgetan hat. Und wie Robert Habeck im Rahmen seiner anhaltenden Trauerarbeit gerade richtig sagte: Die Leute wollen vertrauenswürdige Personen. Stimmt. Seine Co-Vorsitzende kann er damit eher nicht beschrieben haben.