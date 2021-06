Kurz vor dem Anpfiff hatte Hummels noch im Netz getönt: Mein Gott, was habe ich für einen Bock auf dieses Spiel! Gott hat seine Erwartung insofern erfüllt, als Mats den Bock des Tages, das einzige Tor der Partie gegen Weltmeister Frankreich, bei Neuer ablieferte. Man könnte darin auch den Gipfel des Ballbesitzfußballs erkennen: Sogar den wichtigen Treffer haben Jogis Jungs selbst gemacht. Sagen wir so: Das Match, in dem ein gallisches Kraftwerk kein zählendes Tor erzielte, haben wir zwar nur "verwonnen" – also nach Punkten verloren, aber angesichts der Vorgeschichte 2018 gefühlt gewonnen. Und noch ist ja nicht aller Tore Abend. Am Samstag gegen Ronaldo & Co. aber bitte, ohne dass die Ökoterror-Abteilung von Greenpeace wieder einfliegt.