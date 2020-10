Von wackligen Vergleichen wird zurecht abgeraten. Aber wenn sich jemand mit Vehemenz in einen solchen hineindrängt … In Amerika wird gewählt. Ein Alptraum. Zwar hat Trump bei den Republikanern viele stille, gedemütigte Gegner. Sein Fanclub bleibt aber eine bestimmte Spezies an der Basis. Damit berührt sich das, was Friedrich Merz der CDU unterstellt: Ganz oben möge man/frau ihn nicht und versuche mit der Verschiebung des Wahlvorganges seine Chancen beim Parteivolk zu untergraben. Eine taktische Verabschiebung? Vielleicht: Im Märzen der Laschet die Konkurrenten leichter ausspannt. Denn je näher Merkels vakuuminöser Abgang rückt, umso größer wird bei der CDU der Wunsch nach etwas Flauschigem – neben einem Kanzlerkandidaten Söder fürs Grobe.