Ja, die Pandemie ist ein Charaktertest. Das war schon bei der letzten Pest in Südeuropa so, wo frisch aufgeklärte Menschen, statt in Gottergebenheit zu verfallen, die damaligen AHA-Regeln anzweifelten. Ein wenig wie die fälschlich sogenannte "Generation Corona" heute. Als ob dieser, und nur ihr, ohne Party, Alk und Spaß das Leben geklaut würde. Ohne Frustrationstoleranz ist das Menschsein schon hart, gell? Also feiern wir, indem Juristen reihenweise die Schnellschüsse bis hin zur Sperrstunde kippen, ins nächste Tal der Tränen? Man kann den Protest eines Münchner Anwalts für originell halten: "Ich lass mich nicht von Söder daheim einsperren." Aber er geht in seiner juristischen Infantilität an den Falschen. Nur hat Corona keine Zustelladresse.