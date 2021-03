Eigentlich wollten die Europäer längst mit dem Unfug der zweimaligen Zeitumstellung Schluss machen. Uneigentlich ist es damit ähnlich dumm gelaufen wie mit der europäischen Impfstoffbeschaffung. Apropos: Alle Nachrichtenkanäle sind randvoll mit Kritik. Woran genau? Am Unfassbaren, das mal Bürokratie, mal Staatsversagen heißt. Sogar die alten deutschen Sekundärtugenden sind futsch. Was uns ähnlich kränkt wie die Seuche selbst. Von zehn demoskopierten Spitzenpolitikern sind acht politisch unterzuckert. Nicht nur Altmaier oder Laschet. Auch an Scholz und Merkel nagt der kranke Zahn der Empörungsgesellschaft, in der eine echte Diskussion über die Unzulänglichkeiten kaum noch möglich ist. Auch weil keiner weiß, wer’s denn besser machen soll.