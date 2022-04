Es gibt also auch hierzulande noch echte Helden. Ein Mann in Sachsen hat sich todesmutig mindestens 87 Corona-Impfungen abgeholt. Dazu hat er stets neue Blanko-Impfausweise mit- und nachher gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr unters Volk gebracht. Statistisch hat er die Impfquote zum Abheben gebracht wie einst der berühmte Turbo-Boost das Auto in der TV-Serie Knight Rider. Jedenfalls mehr als die Impfpflicht. Dafür ein ganz großes Dankeschön! Auch im Namen des RKI, das nun beruhigt sein kann: So schlimm ist die Unter-Erfassung der wirklich Geimpften also doch nicht. Nur der Jubel unter den Impfgegnern dürfte ziemlich verhalten ausfallen. Als Kronzeuge, dass dieses mRNA-Zeug kreuzgefährlich ist, taugt der 85-fach Geboosterte nicht.