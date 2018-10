Zu MeToo gehörte ein Jahr lang die Grundsatzfrage, ob sich Werk und Künstler trennen lassen. Donald Trump hat sie aus anderem Anlass nun abschließend beantwortet. Seit Taylor Swift die Demokraten wählt, mag Trump ihre Musik um rund 25 Prozent weniger. Nun ist offen, wie sehr er sie zuvor mochte. Aber er macht damit doch vieles leichter. Vorbei die Debatte, ob man noch Weinstein-Filme gucken darf. Oder auch nur eine Folge House of Cards (Kevin-Spacey-Alarm!). Dann können endlich auch Junge-Unions-Leute zu Feine Sahne Fischfilet durchdrehen und die eifrigsten Israel-Freunde wieder unbefangen Wagner hören. Man muss dabei nur in sich reingrummeln, dass es einem gar nicht so gut gefällt, wie es einem eigentlich gefallen könnte. Danke, Donald, du stabiles Genie.