Die Sprachpfleger, die gerade den 28. Duden zum 1294 Seiten dicken Backstein aufgemotzt haben, schenken uns damit auch 3000 neue Wort-Migranten. Da wimmelt es z.B. unter H von Homepages und Homeoffices. Dem Homeschooling und Homeshopping wird der schwarzrotgoldene Teppich in den deutschen Sprachraum ausgerollt, wo schon der alte Hometrainer Staub ansetzt. Ach du trautes Home! Da darf man weiter wahlweise Alb- oder Alpträume kriegen. Der Lockdown hat es auch noch ins Buch geschafft. Und das Email ist weiter nicht zu verwechseln mit der E-Mail. Entsorgt wurde der Geldschrankknacker. Schade. Gegenüber dem Cyberkriminellen hatte er was Greifbares. Aber Sprache lebt. Im Zweifel also ran ans gelbe Help-Desk, das es natürlich auch online gibt.