Rechnen Sie eigentlich noch um? In Mark? Haben irgendwo einen Notgroschen gelagert? Oder ein halbes Pfund Butter? Na bitte. Wir wissen doch, wie schwer es ist, alte Einheiten aus dem Kopf zu kriegen. Da maßen wir uns gar nicht an, anders als die Briten zu sein. Die dürfen sich jetzt über die Maßen über die alten Maße freuen. Endlich wieder nur noch Pfund, Unze und Stein am Gemüseregal, nicht diesen Kilokram. Was daran so toll ist? Dass es so wahnsinnig uneuropäisch ist. Sondern: Imperial! Alte Größeneinheit, alte Größe, so einfach ist das. Dass der Großteil des Handels weiter mit dem metrischen Festland stattfindet, ist abrechnungsmäßig ein Albtraum, soll aber nicht weiter stören. Zumindest für den Moment. Zwölf Zeitunzen. Eine Vierzigstelstunde.