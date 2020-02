Hätten wir drüben als Vertretung des Volkswillens noch das Politbüro, oder besser: wäre Egon Krenz für die Stimm-Auszählung bei der Landtagswahl zuständig gewesen – kein Hahn würde wegen Thüringen krähen. Der FDP-Chef wäre nicht beinahe, und AKK dort nicht vollends gestrandet. Aber die Lösung dieses Falles von parlamentarischer Obstipation scheitert bisher daran, dass der abgewählte Linke Ramelow beim Wähler mit cleveren Verfahrenstricks rasch die Ernte für seine "Opferrolle" einfahren will. Während CDU und FDP auf Zeit spielen, um die befürchtete Abstrafung zu mildern. Irgendwie müssen die aus der Nummer wieder raus. Man sollte es mal konstruktiv versuchen: Jetzt können die Ossis uns Dummies mal zeigen, wie so was geht. Macht hinne!