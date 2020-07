Versuch eines Themenwechsels. Was macht eigentlich Greta? Die 17-jährige Klimakämpferin, die vor der UNO eine Wutrede hielt, auf Trump den bösen Blick abfeuerte, vielerorts den schulfreien Freitag etablierte und von Politikern hofiert wurde – auch sie ist vom Virus von der Bühne geschoben worden. Und bereitet sich auf Fridays for education – den Abschluss ihrer Schulausbildung – vor. Derweil brennen in Sibirien die Wälder, vor Australien verrotten die Riffe, bei uns verdursten die Bäume. Corona ist lästig, gefährlich und überflüssig wie ein Kropf. Aber Greta, viele Gretas, brauchen wir dringend. Denn der Klima-Gau wird noch teurer und tödlicher werden. Dabei ist der "Impfstoff" erfunden. Die Rezeptur: ökologische Einsicht und Umkehr.