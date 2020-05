Was hat sich Twitter dabei gedacht! Indem es zwei – von tausenden schrägen – Tweets des größten Lügenbeutels aller Zeiten (Grölaz) der Wahrheitsprüfung zuführt, schlüpft die kommunikative Gießkanne in eine komische Rolle. Das ist so, als spiele des Präsidenten großer Lautsprecher plötzlich den Gastroenterologen, der eine Stuhlprobe anordnet. Warum erst jetzt? Was Trump täglich von sich gibt, liegt auf der Hand, bzw. auf dem Gehsteig der Weltpolitik. Der Mann mit dem pathologischen Siegerzwang, der nicht liest und nur seine monumentale Unterschrift unfallfrei hinkriegt, hält Briefwahl für einen persönlichen Angriff und ein hohes Risiko. Dabei kann tatsächlich vieles schiefgehen. Auch dass die falschen Leute falsche Kandidaten wählen.