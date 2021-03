Ältere können sich erinnern: Man hat die SPD früher mit einem Tanker verglichen. Nicht nur, weil sie politisch Entzündliches beförderte. Sondern weil so ein Tanker einen riesigen Bremsweg hat und auch für Kursänderungen lange braucht. Tanker von gestern. Mit Olaf Scholz bleibt die Partei zwar nah am Wasser. Aber ähnelt doch mehr dem Kutter in einer überfischten Groko, der neue Fanggründe sucht. Auch Gründe, um nach langem Mitregieren die Wende zu erklären. Ausgang offen. Aber der bisherige Partner hat ein nicht minder schweres Problem: Er muss nämlich so tun, als bleibe die ruhige Hand von Merkel, die derzeit an der Pandemie-Notbremse festgewachsen scheint, über den Wahltag hinaus an Bord. Irgendwie. Ist auch nicht leicht zu vermitteln.