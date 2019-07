Und es war einmal ein fieser Betrüger, der den Leuten mit dem Versprechen das Geld aus der Tasche zog, es flugs zu verdoppeln. Der Schwindel flog auf, und so landete der Mini-Maschmeyer vor dem Heidelberger Landgericht. Aber das Geld war futsch. Geblieben ist die Frage, was daran mehr verwundert: Dass überhaupt jemand auf so ein windiges Versprechen reinfällt. Oder dass einer, der schon eine Million flüssig hat, auf Teufel komm raus nach einer zweiten strebt. Die Moral von der Geschicht: Geld allein macht nicht glücklich. Aber wohl süchtig. Und deshalb, statt Sozialneid, ein Gedankenexperiment: Nur wer für sich ganz und gar sicher sagen kann, dass er der Versuchung nicht auch erlegen wäre, darf den ersten Stein der Schadenfreude werfen.