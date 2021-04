Da konnten in letzter Zeit Intensivmediziner, Virologen oder Aerosolforscher viel über Inzidenzen, Bettenknappheit und die Ansteckung in geschlossenen Räumen erzählen. Manche wussten es besser: Landesfürsten, Oppositionspolitiker, Verbandsvertreter. Da muss man nicht mal bis zu den Rechtsdenkern der AfD gehen, die an der endlich beschlossenen Bundes-Notbremse die Bremsschläuche durchschneiden möchten. Auch der grüne Patriarch Kretschmann bruddelte vom "Einheitswahn". Was zeigt, dass sogar seriöse Politiker die Nähe zu den Bürgersorgen verloren haben. Und nicht sehen, dass sie mit Extrawürstchen die Leute nicht beglücken, sondern verunsichern. Dem Volk ist von der pandemischen Stotterbremserei nämlich schon kotzübel. Also: Macht hinne!