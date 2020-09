Interessanterweise haben die so genannten Fallzahlen der Pandemie derzeit nichts mit fallenden Zahlen zu tun. Das Gegenteil ist – der Fall. Deshalb sind schon wieder neue Einschränkungen fällig. Gerade so, als sollte sich das bisschen mehr gelebte Freiheit als epidemiologischer Fallstrick erweisen. Warner vom Dienst wie Karl Lauterbach hatten es vorhergesagt. Und jetzt greifen wir noch etwas tiefer in die Kiste der Grammatik, zum so genannten Kausativ von fallen: Das vermaledeite Virus fällt sogar eine eigentlich unkaputtbare Institution wie das Münchner Oktoberfest. Einfach so. Die laufende ARD-Serie zum Thema Wiesn ist kein Ersatz. Das ist wie der bajuwarische Niagara-Fall ohne Wasser. Beziehungsweise Bier. Schluss, aus, gsuffa!