Es würde Putin in Zukunft kaum interessieren, ob ihm in der freien Welt noch jemand die Hand geben möchte - wenn er sein ganz großes Kriegsziel erreicht. Dann würde diese Welt sehr klein werden. In Europa vielleicht auf die Schweiz und den Vatikan schrumpfen. Und seine Stiefelputzer würden bei Bedarf zusammengefaltet wie neulich die Oligarchen im Katharinensaal des Kremls. Benutzten wir oben das böse Wort Krieg? Falsch. "Putin der Große", wie ihn chinesische Medien feiern, hat seine Friedenstruppen zur Sonderoperation in die Ukraine geschickt, damit sie das seit dem Urknall zu Russland gehörende Gebiet entwaffnen und entnazifizieren. Dieses Schmarrativ, äh, Narrativ gilt jedenfalls schon dort, wo seine Zensur das Sagen & Schweigen hat.