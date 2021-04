Dass die Deutschen wie die Weltmeister sparen und schon sieben Billionen auf der hohen Kante haben, wundert nicht. Wo soll man das Geld auch ausgeben? Wir leben das Sprichwort: Spare in der Not, dann hast du in der (besseren) Zeit. Aber wo so viel Tugend waltet, ist auch das Gegenteil nicht weit: Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat zwar abgenommen. Aber die Banken nehmen mit Negativzinsen immer mehr von unserem Gesparten. Die sog. "Verwahrentgelte" greifen sogar schon nach den bisher sakrosankten Sparbüchern. Und die Freibetragsgrenze soll auf 50.000 Euro halbiert werden. Braucht dann, wer mehr hat, mehrere Geldverwahranstalten? Der Weltspartag im Oktober könnte bei dieser Sachlage auch in den Geld-zum-Fenster-Rauswerftag umbenannt werden.