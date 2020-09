Im Grunde gehen wir alle auf Adam & Eva zurück. Es ist nur eine Frage der zeitlichen Entfernung und genetischen Verdünnung. Das gilt auch für Armin Laschet, der wissen will, ob er als Aachener von Karl dem Großen abstammt. Kann ihm das beim Kampf um die Kanzlerkandidatur helfen? Konkurrent Söder ist als Pandemie-Bezwinger angesichts der Zahlen zwar gerade im Ötzi-Modus. Er schrumpft. Trotzdem schießt es aus Bayern immer noch scharf: Dort wurde "Schalke 08" aus NRW gerade an die imaginäre Torwand getackert. Nur dass sich die Bosse ohne Maske auf der Tribüne fläzten, straft Söders strenges Regime Lügen. Geht gar nicht. Doch schon denkt der Bayer, den anderen immer eine Maß voraus, alkoholarme Weihnachtsmärkte an. Der Wettlauf geht weiter.