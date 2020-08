Die Bestimmungen in der Eisenbahnverkehrsordnung sind eindeutig. Also werden wir bald, wenn die Ansage-Module in Deutsch und Railroad-Englisch ausgearbeitet sind, den Satz hören: Ladies and Gentlemen, wir erreichen in Kürze Göttingen, next stop Göttingen, alle Fahrgäste ohne Maske, all mask-refusers, aussteigen! Die Bahn wünscht einen guten Weitermarsch auf den ausgeschilderten DB-Wanderwegen. Ist nicht so lustig, wie es klingt. Denn die mit alternativen Fakten operierenden Coronaleugner machen sich keine Vorstellung, wie sehr sie achtsame Mitmenschen irritieren, wenn sie nur den Mund aufmachen. Maskenverweigerer sind quasi die Exhibitionisten des Corona-Zeitalters. Nur dass sie andere nicht bloß provozieren, sondern eventuell gefährden.