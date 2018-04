Historiker könnten die Episode dereinst so zusammenfassen: Weil ein triebgesteuerter Amerikaner eine Pornodarstellerin bumste, er danach Präsident wurde und ihm die Sache peinlich war, zahlte er Schweigegeld. Doch die Dame wollte aus dem Vertrag raus - 130.000 Dollar reichen ja nicht ewig. Eine Staatsaffäre stand ins Haus. Deshalb suchte er zwecks Ablenkung den Showdown mit dem anderen Alphatier Putin, der Syrien großflächig mit Bomben als sein Revier markiert hat, und drohte via Twitter Raketen an: Mach dich bereit, Russland! Er stellte damit die klassische Männerfrage: Wer pinkelt weiter? Nicht zum ersten Mal. Aber so lange er es gar nicht erfahren will, weil er sich selbst für den Allergrößten hält, bleibt alles im grünen Bereich.