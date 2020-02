Alles ist ja doch sehr relativ, somit das Gegenteil von absolut oder verlässlich: Angefangen vom lauen Winter, der uns wie ein feuchter Lappen um die Ohren flattert, bis hin zum hochgejazzten Brexit, der, kaum vollzogen, vom China-Virus verdrängt wird. Und auch diesem macht jetzt schon wieder unser bekennender Grölaz, der größte Lügner aller Zeiten, die Schlagzeilen streitig – durch seinen sicheren Freispruch vom Amtsmissbrauch ohne Zeugen oder Prozess. Trumps Justitia First: Was schlecht ist, muss schlecht bleiben. Darauf kann man ruhig ein paar Landminen krachen lassen. Somit steht für die nächsten Jahre auch der Vorzugspartner und Dealer der freien Brexiten so gut wie fest. Wozu man ihnen – auch das sehr relativ – nur gratuleiden kann.