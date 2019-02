Nach uns die Sintflut? Sagt sich so leicht. Weil "nach uns" erst stattfindet, wenn es uns nicht mehr gibt. Diese prämortale Wurstigkeit bedroht aber das Überleben der Künftigen. Also müssen die selbst aufbegehren und z.B. die Schule schwänzen. Apropos: Ein Lob für Greta Thunberg (16) aus Schweden, die statt mit dem gesponserten Jet von Vattenfall in 33 Stunden mit dem Zug nach Davos gefahren ist, um ihre Message loszuwerden: Wir tun was - für uns! Das irritiert die Alten mindestens so, wie wenn ihr SUV (Diesel) nicht mehr in die Stadt fahren darf. Oder der 20-Euro-Flug nach Malle teurer wird. Wie sagte eine Schulschwänzerin neulich: Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die es vielleicht gar nicht gibt? Klug gesprochen. Weiter so!