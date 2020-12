Alle müssen zur Zeit Opfer bringen. Die Männer z.B. kämpfen mit sozialem Entzug, weil ihre Kneipe zu hat. Das wird sich so schnell nicht ändern. Und Home-Drinking ist kein Ersatz. Bei den Frauen hängt das Virus, das einer Seemine ähnelt und auch so funktioniert, mehr über den Regalen und Stangen mit Klamotten. Denn ungeduldige Schlangen vor den Läden, in denen Quadratmeter über die Kundenzahl entscheiden, nehmen dem gründlichen Probieren & Dochnicht-shoppen bis zum untersten Stapel viel von seinem Reiz. Da wird sogar das Online-Bestellen und Gratis-Retouren zur Alternative. Herrenläden sind besser dran. Männer kaufen meist nach der taktischen Methode: hit and run – zuschlagen und wieder raus. So schnell kann das Virus gar nicht gucken.