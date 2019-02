Als in Douglas Adams’ Science-Fiction-Serie "Per Anhalter durch die Galaxis" die Delphine die Erde verlassen, lautet ihr Abschiedsgruß: "Macht’s gut, und danke für den Fisch!" Nun ist der Austritt von Adams’ Landsleuten aus der EU ein ebenso absurdes Szenario. Aber eben keine Fiktion, sondern rückt als traurige Realität immer näher. Scheiden tut weh, beiden Seiten. Und ein bisschen ist es wie mit dem Verliebtsein: Nicht alles kommt so, wie man es sich vorstellt. Auch mit der Traumfrau gibt es irgendwann Streit ums Müllrausbringen. Und nach dem ersehnten Schritt in die wiedergewonnene Freiheit stellt man fest: Der Müll muss immer noch raus. Daher keinerlei Häme Richtung Ärmelkanal. Nur Wehmut: Macht’s gut, und danke für die Fish & Chips.