Drei Todesfälle und ein Wurstfabrikant, bei dem es aussah wie bei Hempels unterm Sofa. Fipronil in Eiern, wo das Dreckszeug nicht hineingehört. In vielen Fleischtheken Antibiotika satt. Hormone, die sich in Hühnerbrüstchen tummeln. Ein Discounter ruft Brot zurück. Ein Hersteller seine Milch.

Dass dazwischen auch Daimler Schmutzdiesel zurückruft, was soll’s. Was dort hinten rauskommt, muss man ja nicht essen. Nur einatmen.

Ein Reinheitsgebot für vieles, wovon wir uns - zu reichlich - ernähren, wäre super. Dann dürfte es vom richtig Guten gern etwas weniger sein, statt ständig zu viel Billigfraß.

Aber so lange niemand den Menschen wegen seines weitverbreiteten Defekts unersättlicher Gier zurückruft, bleiben das wohl Rufe in der Wüste.