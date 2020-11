Zurzeit kursieren zwei Sätze, die sich in den Schwanz beißen: Das Virus kennt keine Feiertage. Und: Weihnachten muss gerettet werden. Die Rettungsabsicht bestimmt das vielstimmige Reden der Politiker. Wobei nicht ganz klar wird, ob Weihnachten als christliches und gefühliges Familienfest, oder mehr das geschäftliche Drumherum gerettet werden soll. Sicher ist nur, dass jeder Tag Freigang vor und nach Weihnachten bei einem Virus, das voll durcharbeitet, einen Preis hat. Und der Staat das kaum verhindern kann. Es sei denn, er schickt die Seuchenpolizei im Weihnachtskostüm in alle Haushalte und lässt penibel durchzählen: zehn, elf, zwölf ... In der Absicht nicht ganz, aber von den Umständen her doch so ähnlich wie damals, im Heiligen Land.