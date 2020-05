Die Überlegungen, wie wir aus dem virologischen Schlamassel wieder rauskommen, beziehen endlich auch die Gastronomie mit ein. Denn Deutschland ohne seine Kneipen, das konnte nicht gutgehen. Aber Rettung ist nah - und Bayern plötzlich ganz vorn. Wobei es allen in ihrem Grundrecht eingeschränkten Trinkern, jedenfalls im nüchternen Zustand, klar sein dürfte, wie schwer das wird: Schutzmasken mit Trinkschlitz, Distanz-Bestuhlung, Tresen mit Plexiglas-Trennscheiben? Alkohol an sich, und da hat der First Trump womöglich nur was verwechselt, desinfiziert. Aber er führt auch zu einer Trübung der Urteilskraft, die dann 15cm Abstand wie die vorgeschriebenen 1,5m erscheinen lässt. Wer wird gewinnen, das Virus oder der Schnaps? Schau‘n mer mal.