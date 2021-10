Fast alles hängt mit allem zusammen. Während sich in Berlin 300 Köche an den Koalitionsvertrag machen, möchte auch Heidelberg einen kleinen Beitrag zur großen Zeitenwende leisten: Neuer Versuch mit dem Pilotversuch eines Regeltempos 30 innerorts. Nicht die Entdeckung, die Erzwingung der Langsamkeit ist das Ziel. Und viele neue Einnahmen jenseits des Unaussprechlichen so genannter Steuererhöhungen braucht das Land. Die – ebenfalls dank FDP – überflüssigen Tempo 130-Schilder für alle Autobahnen lassen sich dafür kostengünstig übermalen und zweitverwenden. Aber, und das jetzt nur hinter vorgehaltener Hand gesagt: Wer über weite Haupt- und Nebenstrecken so schlechte Straßen hat wie Heidelberg, der ist zu höchstens Tempo 30 geradezu verurteilt.