Das ist schon eine interessante Truppe, die da nach Berlin kommt: Ein Möchtegern-Zar mit Großmachtambitionen, ein neo-osmanischer Despot, ein ägyptischer Militärdiktator und zwei libysche Warlords, die ihr ganzes Land in einen Bürgerkrieg gerissen haben. Unwillkürlich fragt man sich, wo es eine solche Zusammenkunft von Schurken auf engstem Raum schon einmal gegeben hat. Beim G-20-Gipfel? Im letzten James-Bond-Film? Auf einem Todesstern? Bei einer Sitzung der Fifa? Immerhin kommen nun die Probleme in Libyen auf den Tisch, genauer gesagt: Sie sitzen sogar am Tisch. Aber das ist nun einmal in der Politik wie auf einer Party: Man muss mit den Leuten zurechtkommen, die da sind. Denn wenn man nicht mit ihnen redet, sind sie ja immer noch da.