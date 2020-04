Wenn Ostern auf Pfingsten fällt, ist damit der sog. St. Nimmerleinstag gemeint. Den es nicht gibt. Wenn es das aber doch gäbe, müsste man es Pfostern nennen. Noch weiß niemand, ob wir uns einer solchen Absurdität nähern – im Hinblick auf das Feiern dieser beiden Feste in alter Freiheit. Ostern steht schon mal unter dem Vorbehalt der Kanzlerin: Die Pandemie kennt keine Feiertage. Die arbeitet voll durch. Also müssen auch wir in Richtung Krisen-, Ersatz- und Fern-Ostern denken: Vom Eiersuchen bis hin zu Urbi et Orbi aus der Glotze. Die neue Seuche verlangt uns Demut ab. Aber sie einfach zu verbieten ist auch keine Lösung. Um darauf zu kommen, muss man schon Berdymuchammedow Gurbanguly heißen und regierender Virus von Turkmenistan sein.