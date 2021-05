Wie wir zuverlässigen Informationen bei Fakebook & Co. entnehmen, will Berlin dem Pfingstfest voll gerecht werden. Der Feiertag erinnert ja daran, dass der Heilige Geist eine Extraportion Hirn abgeworfen hat, damit sich die Leute besser verstehen. Denn gestritten wurde schon damals. In Berlin sind also gerüchteweise Dutzende Demonstrationen von sog. neuen Nachdenkern angemeldet. Sie möchten ihr Bedauern deutlich machen, dass sie den Sinn der Pandemiebekämpfung erst jetzt begriffen haben – durch angestrengtes Nachdenken. Und sie werden sich vermutlich diskret in die Schlangen der Impfdrängler einreihen. Denn die eigene Haut ist auch ihnen näher als die Freiheit weniger, ihre exklusive Weltsicht durch fremde Füße breittreten zu lassen.