So, Herr Mustermann, das wäre alles, der neue Ausweis ist dann in ein paar Wochen da. Haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Ein Herz vielleicht? Oder wollen Sie gleich eine Niere da lassen? Kennen Sie schon unsere Selbstentnahmeterminals draußen auf dem Flur? Kleiner Scherz, das sind natürlich die Selbstaufnahmeterminals für amtlich beaufsichtigte Passfotos. Wie meinen Sie? Eigentlich haben Sie gar nichts gegen Organspende? Nur gefragt werden müssen würden Sie schon gerne wollen? Weil Nehmen ohne Fragen Diebstahl wäre? Sind Sie also einverstanden, wenn wir hier gleich mal ein Häkchen machen? Na also. Nicht, dass im Ernstfall der große Organstreit losgeht. Klick. Und schon wieder ein potentieller Spender organisiert. Es kann so einfach sein. Danke.