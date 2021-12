Bald gehen der WHO die griechischen Buchstaben aus. Omikron hört sich ja für eine Corona-Variante geradezu wie die liebe Omi mit einer Flasche Mariacron an. Na dann Prost! Als Ausgleich fordern wir gleich mal das gendergerechte Opikron. Wenn die Omi herhalten muss, dann aber auch Namen von Staatschefs. Xi wäre im griechischen Alphabet nämlich eigentlich vor Omikron dran gewesen – und hätte als Name besser gepasst. Sehr gefährlich und schwer einzuschätzen. Die Variante Bolsonaro ist zwar äußerst aggressiv – schadet sich aber am Ende meist selbst. Mit der Lizenz zum Töten kommt Mutation Putin daher. Lange unentdeckt und strategisch sehr geschickt. Das Virus Scholz hingegen ist so einschläfernd, dass es von selbst ausstirbt.