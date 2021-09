Womöglich hat Olaf Scholz da etwas falsch verstanden. Denn der römische Kaiser Vespasian sagte einst: "Pecunia non olet" – Geld stinkt nicht. Und was nicht stinkt, muss auch nicht gewaschen werden, mag sich der Finanzminister gedacht haben.

Also gab es für ihn auch keinen Grund, sich mit Geldwäsche näher zu befassen. Deshalb hat der Kanzlerkandidat nun allerdings ein neues Sauberkeits-Problem. Denn er muss seine beschmutzte Weste bis zum Wahltag in zwei Wochen wieder weiß bekommen. Für eine Handwäsche in Unschuld dürfte die Zeit nicht mehr reichen. Und eine Express-Reinigung bekommt die hartnäckigen Flecken nicht raus. Also hilft nur weitertragen und hoffen, dass es nicht so auffällt.

Oder hat da etwa schon jemand "Schmutzwahlkampf" gerufen?