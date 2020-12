Ein bisschen hat man durchaus vermisst, dass sich Markus Söder nicht als Erster gewohnt breitbeinig, mit einer Spritze in der Hand, in einem der drei Münchner Impfzentren aufgebaut und in die Kamera jubiliert hat: O‘ g’impft is! Denn Armin Laschets salbungsvoller (Er-)Satz: Dies ist ein wichtiger Moment der Zuversicht, wurde dem pandemisch-historischen Augenblick nicht wirklich gerecht. Aber egal: Das Jahr endet ohnehin mit einem demonstrativen "Ossis first": An einem Pflegeheim in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) könnte nämlich bald die Gedenktafel hängen: Hier wurde die 101-jährige Edith Kwoizalla am 26. Dezember 2020 als erste Deutsche mit Zwangsvereinigungshintergrund furchtlos lächelnd hinter ihrer Maske gegen das Coronavirus geimpft.