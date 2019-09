Die spannendste Städtepartnerschaft der Welt ist die zwischen Dull (Schottland) und Boring (Oregon). Da will man doch direkt vor Ort erkunden, ob beide Käffer ihren im Wortsinn öden Namen so viel Ehre machen wie das hessische Altenstadt.

Dort gilt man schon als jung und computeraffin, wenn man E-Mails verschicken kann. Und wird zum Ortsvorsteher gewählt, selbst als bekannter Neonazi.

Natürlich ist es reiner Zufall, dass der Ortsteil "Waldsiedlung" in der Nazizeit als Luftwaffenbasis gegründet wurde. Und genau so heißt wie der Sitz der Führungsriege einer anderen deutschen Diktatur in Wandlitz.

Aber bei so viel Geschichtsvergessenheit wäre doch über eine Städtepartnerschaft mit Alzheim in der Eifel nachzudenken. Oder Greisdorf in der Steiermark. Oder gleich Braunau?