Zum Wochenanfang ein kleiner Test: Wer wirbt mit "Lädt nicht, gibts nicht"? Lösung A: Die Telekom, B: Der Anbieter eines Elektroautos, C: Ein Prepaid-Karten-Store, D: die Grünen. Richtig! D! Und wer fordert "Machen, was Arbeit schafft" – und wollen wir das überhaupt, liebe CDU? Noch mehr Arbeit? Oder wollen wir lieber "Kompetenz für Deutschland" (SPD) oder doch "Ohne Wenn und Aber" (Linke)? Gegenvorschlag: Wie wäre es mal mit Wahlplakaten ohne Schreibfehler, aber mit Sinn? Sehr hübsch auch die FDP, die behauptet "Nie gab es mehr zu tun". Da stellt sich die Frage, weshalb dann der Chef der selbst ernannten Digitalisierungspartei den neben ihm sichtbaren Papieraktenstapel (!) per Kugelschreiber abarbeitet? Merkel hatte immerhin ihr Smartphone. Und die Raute.