Und dann nochmal noch ein Wort zu den Frauen. Wenn es denn sein muss. Wie ernst ich es mit ihrer Förderung im Team Merz nehme, das steht hier doch wohl hoffentlich nicht in Frage. Gerade deshalb schaffe ich ja sogar eine eigene neue Stelle in der Parteiführung, die stellvertretende Generalsekretippse, will sagen, Sekretärin. Damit bin ich der einzige, ich wiederhole: der einzige, Kandidat für den CDU-Vorsitz, der eine konsequente 50-Prozent-Quote in seinem Fahrwasser ermöglichen will. Für die, die nicht meinen wirtschaftlichen Sachverstand besitzen: Dafür braucht es mindestens zwei. Sie sehen: Knallharte Analyse, modern-traditionellen Konservatismus und das Verhindern eines eklatanten Testosteronmangels in der Parteiführung, das gibt es nur mit mir.