Vier Monate hat Trump gebraucht, um sich mit Maske blicken zu lassen. Derweil sind Tausende zu Opfern seiner Überheblichkeit und Beratungsresistenz in Sachen Pandemie geworden. Selten hat übrigens ein Buchtitel so ins Schwarze getroffen wie jener der Nichte Mary L. Trump: "Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf." Diese charakterliche wie politische Monstrosität verdeckt das Stückchen Stoff leider nur teilweise. Im Mittelalter gab es dafür Schandmasken: Wer sich z.B. wie ein Schwein benommen hatte, sollte auch so aussehen. Trump wäre heißer Kandidat gewesen, denn inzwischen lässt er alle rechtsstaatlichen Hemmungen fallen und holt sogar seine kriminellen Komplizen per Gnadenerlass aus dem Knast.