Man kann es nicht oft genug am lebenden Beispiel zeigen: Geld allein macht weder glücklich, noch garantiert es, dass zwei Menschen, die auf einem ganzen Berg davon sitzen, zufriedener sind als die pekuniären Talbewohner. Derzeit geht das Scheidungsvirus bei den Reichen um: Spitzenreiter Jeff Bezos, der mit Amazon Milliarden macht, hat es bereits hinter sich. Ablöse für die Ex: 38 Milliarden. Traditionell umtriebig geht es beim Auto-Stromer Elon Musk zu. Dass aber im Fall Gates, bislang Inbegriff ehelicher Betriebssicherheit, nun sogar Frau Melinda nach 27 Jahren das biedere Programm Bill herunterfährt und auf Neustart drückt, rüttelt schon am Volksglauben, man müsse nur einmal satt im Lotto gewinnen, und alles werde gut. Siehe oben.