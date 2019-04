Viele Freunde hat Kim Jong-Un in der internationalen Politik nicht - erst recht, seit die Beziehung zu seinem neuen besten Freund Donald aus Washington so abrupt erkaltet ist. Da kommt dem Raketenmann das Treffen mit Wladimir Putin gerade recht. Nicht nur, dass Russland von Pjöngjang aus mit dem Panzerzug erreichbar ist. Anders als anderen Staatenlenkern braucht Kim vor einem Treffen mit dem Russen nicht bange zu sein. Dass der Nordkoreaner Angst vor Putins Hunden hätte - wie Angela Merkel - ist nicht bekannt. Eher haben die Hunde - die in Korea schon mal auf dem Teller landen - Angst vor dem Appetit des Diktators. Und die Sorge, dass Putin die Wahlen in seinem Land manipulieren könnte, treibt Kim sicher nicht um. Das kann er selbst am besten.