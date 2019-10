Noch weiß man nicht, ob das Serien-Format zur Ermittlung eines SPD-Doppelführungspacks mal historisch genannt werden kann. Bei 53 Prozent Teilnehmenden ist noch Luft nach oben für Begeisterung. Und der anstehende Stichentscheid hält die Spannung weiter hoch. Je nach Ausgang könnte dann auch das Schlusswort über die Groko gesprochen werden. Wobei die bisherige Begründung, die eigene Leistung werde an Merkels Seite systematisch und in böser Absicht plattgemacht, nach dem Thüringer Sonntag differenzierter gesehen werden muss: Dort, wo mal ihre Wiege stand, wurde die Partei vollends einstellig - aber an der Seite von Dunkelrot und Grün! Das ist argumentativ störend. Aber kann es die Lust, sich selbst mit dem Bade auszuschütten, bremsen?