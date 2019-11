Fußball ist zu einem großen Teil Psychologie: Wenn eine Mannschaft in 14 Minuten von einem und demselben Stürmer – Robert Lewandowski – vier Treffer eingeschenkt bekommt, dann ist in diesem Fall der betroffene Rote Stern von Belgrad in weniger als einer Viertelstunde moralisch nur noch Asche – also verglühte Sternschnuppe. Es gibt diese faszinierenden bis schockierenden Ausnahme-Ereignisse auf dem grünen Rasen aber in beiderlei Richtung. Wem sagen wir das – nach dem unvorstellbaren 1:5 der TSG Hoffenheim gegen unterschätzte Mainzer in Unterzahl. Übermut kommt vor, Unmut nach dem Fall. Und der lässt sich nur durch spitzenmäßige Tore wieder aus den blauen Trikots schütteln: Samstag, 15.30 Uhr, Sinsheim. Ausreden werden nicht angenommen.