Der Mensch ist wohl das einzige Tier, das nur so zum Spaß regelmäßig zum selbstzerstörerischen Tun neigt. Oder leider nicht nur selbstzerstörerisch, wie sich jetzt in Krefeld mal wieder traurig gezeigt hat. Und das, na immerhin, einmal im Jahr den Vorsatz fasst, daran etwas zu ändern. Man kennt das: Weniger Rauchen. Weniger Rasen. Weniger Alkohol. Mehr Sport. Mehr Bahnfahren. Mehr Rücksicht. Endlich mal zum Proktologen. Und so weiter. Wenn es gut läuft, erinnert man sich bis Mitte Januar daran. Dann siegen doch wieder Verdrängung und Bequemlichkeit. Bis zum nächsten Jahr. Und so bringt die Krone der Schöpfung den Planeten ganz langsam an den Rand der Erschöpfung. Aber keine Sorge: In einigen Jahren sind wir bestimmt ein paar Schritte weiter.