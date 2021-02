Da liegt sie also, die vermutlich vollschlanke und folglich auch nicht ganz leichtfüßige Ilonka, hingestreckt über Südosteuropa. Eine slawische Schönheit wohl. Und Millionen luminös ausgehungerte, vom Lockdown gezeichnete Sonnenfreunde sind ihr am Wochenende so nahegetreten wie irgend möglich. Dass es so viele freilaufende Menschen überhaupt gibt, die Straßen, alte Brücken, Plätze, Eisdielen und sogar Feldwege überbevölkern, hat man nicht für möglich gehalten. Dass sie dabei alle Abstandsregeln hinter sich lassen, auch nicht. Was Hoch Ilonka angeht: Sie mache noch keine Anstalten, so rasch wieder zu verschwinden. Selten hat sich Meteo-Poesie der sonst so nüchternen Wetterbenachrichtigung in so lichte Höhen aufgeschwungen. Weiter so.