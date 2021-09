Das Schöne am Internet- und Smartphonezeitalter, diesem Aufbruch nach Neuland, ist ja: Man muss sich nichts mehr merken. Gegoogelt ist schnell. Alles nützliche und unnütze Wissen der Welt, einen Klick entfernt. Beispiel: Der Name der beliebten und verhassten Suchmaschine geht auf den Googol zurück, ein Kunstwort für eine 1 mit hundert Nullen dahinter. Erfunden hat es ein neunjähriger Amerikaner, etabliert dann dessen Onkel, der Matheprofessor Edward Kasner. Ob der wiederum mit einer gewissen Angela Kasner verwandt ist, hat das Internet noch nicht verraten. Aber dass die später in 16 Jahren als Kanzlerin in ihren Kabinetten nicht ganz so viele, aber doch einige Nullen hinter sich hergezogen hat, ist sicher. Kann man bei Google nachlesen. Und jetzt bald endgültig vergessen.