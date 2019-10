Der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf... Diesen Satz hat der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes, der damit das absolutistische Führerprinzip verteidigte, beim römischen Dichter Plautus abgeschrieben. Dieser hatte seiner illusionslosen Charakterisierung aber noch die Ergänzung hinzugefügt: "... solange er den anderen Menschen nicht kennt." Sagen wir so: Inzwischen tat US-Präsident Trump alles, damit ihn die Welt kennenlernte. Aber dadurch hat er nichts von seinem wölfischen Gehabe abgelegt. Im Gegenteil. Offen ist nur, ob unter dem Fell nicht doch ein Schaf steckt, und die dauergefletschten Zähne aus dem Halloween-Set stammen. Sprich: Ob er damit überhaupt zubeißen könnte. Aber will Amerika das wirklich so genau wissen?