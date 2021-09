In Stockholm ist gerade der Bundespräsident zur Wiege der Fridays-Bewegung am Reichstag wortwörtlich kutschiert worden, so klimaneutral wie möglich: vier PS, kaum CO2. Ganz so retro kann es die Kanzlerin natürlich nicht halten. Und so geht es doch in der Limousine zur IAA. Dort denken sie wirklich alles neu. Vom Tagungsort übers Konzept (Irgendwie mit Alternativen Antrieben) bis hin zur bahnbrechenden Erkenntnis der versammelten Abgaslobby: Man könnte viel mehr gegen den Klimawandel tun. Ach! Bestimmt kann man Elon Musk bis an die Isar lachen hören. Nur Merkel sollte sich nicht zu früh freuen, dass all das sie in drei Wochen nichts mehr angeht. Je nachdem, wie schwierig die Mehrheitsbildung nach der Wahl wird, muss sie 2022 noch einmal hin.