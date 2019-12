Viele, oft Ältere, sind der Ansicht, dass wir im öffentlichen Debatten-Klima zu viel Greta haben. Das ist im Rahmen der Meinungsfreiheit zwar ihr Recht. Aber daraus erwächst noch kein Anspruch, Recht zu bekommen. Das Magazin "Time" aus dem Land des größten Klima-Ignoranten Trump hat die Schwedin zur Person des Jahres gekürt. Gut so. Denn sie hat das Überlebensthema der nachwachsenden Generation – zum ersten Mal in der Geschichte – auf die Agenda der Erwachsenen gezwungen. Ihre Wutrede vor dem UN-Klimagipfel dieses Jahr war eine vorgezogene Anklage gegen alle, die heute zu wenig Greta wagen. Wie könnt ihr es wagen … In der Tat. Denn die Generation Nach-uns-die-Sintflut wird nicht mehr greifbar sein, wenn es zum Umsteuern zu spät ist.